Gezocht: topvrouw/-man om integriteit Justitie en Veiligheid te bewaken

De nieuwe commissie, die begin 2020 van start moet gaan, maakt geen onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die onafhankelijke status moet garanderen dat melders van misstanden voortaan hun informatie veilig kwijt kunnen. In een advertentie in verschillende dagbladen wordt zaterdag gezocht naar commissieleden. Het moeten mensen van gezag en statuur zijn, zegt bestuurder Yntse Koenen van vakbond FNV-Justitie. De vakbonden en de ondernemingsraad van justitie wijzen zelf een lid aan in de commissie.

Vertrouwelijke informatie

DDR-praktijken

Koenen noemt die afluisterpraktijken onverteerbaar. ,,Je verwacht dat in de vroegere DDR, maar niet in Nederland.” Hij hoopt dat door het instellen van een externe commissie justitieambtenaren veiliger misstanden kunnen melden. ,,Natuurlijk is dit geen wondermiddel dat alle problemen zal oplossen, maar het is zeker een stap in de goede richting.”