Gezonde Nederlanders onder de zestig mogelijk al voor de zomer gevaccineerd

Gezonde Nederlanders onder de 60 jaar die reikhalzend uitkijken naar het coronavaccin, komen mogelijk al eerder aan de beurt dan gedacht. Ze kunnen misschien al vóór en anders in de zomer gevaccineerd kunnen worden, blijkt uit cijfers van het kabinet waar deze site vanochtend over berichtte .

Daarin staat dat Nederland in de eerste helft van komend jaar 22 miljoen coronavaccins verwacht. Snel rekenwerk leert dat daarmee - rekening houdend met twee doses per persoon en verspilling van vaccin bij de verspreiding - rond de 10 miljoen Nederlanders gevaccineerd kunnen worden. Aangezien het totaal aantal 60-plussers, kwetsbaren en zorgmedewerkers zo'n 6 á 7 miljoen bedraagt, zouden ook een paar miljoen jonge en gezonde mensen een vaccin kunnen krijgen.

Op het ministerie durft niemand die harde belofte te doen. ,,Eerst moeten alle zes vaccins die we gekocht hebben de eindstreep nog halen”, zegt een woordvoerder. ,,Zover is het nog niet. Bovendien moet je nog kijken of elk vaccin geschikt is voor iedere doelgroep en of de leveringen die nu gepland staan, ook echt gedaan worden. En dat je een vaccin geleverd krijgt, betekent niet dat iedereen meteen gevaccineerd is.”