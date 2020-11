Gezondheid COPD-patiënten verslechterd door coronacrisis

Patiënten met de chronische longziekte COPD mijden de zorg vanwege de coronacrisis. De meeste afspraken worden afgezegd of verplaatst en hun situatie verslechtert, blijkt uit een enquête. Hoogleraar Onno van Schayck (Universiteit Maastricht) waarschuwt voor complicaties op de lange termijn.

Uit een enquête onder 1500 COPD-patiënten in opdracht van farmaceut Chiesi blijkt dat de coronacrisis grote impact heeft op hun leven. Bijna de helft (47 procent) van de patiënten die onder behandeling is van een longarts zegt dat de COPD verslechterd is door de gevolgen van de coronapandemie. Bij patiënten die onder behandeling zijn van een huisarts is dat ruim een kwart (26 procent).

Zes op de tien patiënten zeggen(noodgedwongen) afspraken te hebben afgezegd of verplaatst. De meesten hebben liever persoonlijk contact met hun arts in plaats van beeldbellen. Maar bijna acht op tien patiënten is bang het coronavirus op te lopen.

Groot belang

Het is van groot belang dat de zorg voor deze chronische patiënten toegankelijk blijft, zegt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. ,,COPD treft meer dan 600.000 mensen in Nederland. Dat aantal stijgt alleen maar. Het is dus erg belangrijk om de zorg voor deze groep toegankelijk te houden om hun gezondheidstoestand op peil te houden.’’

Het verschil in ervaring tussen patiënten die onder behandeling zijn bij een longarts is opvallend. ,,Deze cijfers reflecteren de afschaling van reguliere zorg door de coronapandemie’', zegt Van Schayck. ,,De coronacrisis zorgt er ook voor dat patiënten vaker hun behandelend arts wensen te spreken. In plaats van een fysieke ontmoeting kan beeldbellen een waardevol alternatief zijn.”