Gezondheidsraad: Ent alle baby's en 14-jarigen in tegen meningokokken

Dit jaar kreeg al een deel van de tieners tussen 14 en 18 jaar een oproep om zich te laten vaccineren tegen meningokokken type C en W, maar de Gezondheidsraad vindt dat die prik nu in het Rijksvaccinatieprogramma moet worden opgenomen. Niet alleen voor álle 14-jarigen, maar ook voor álle baby's. Hiermee wordt de prik standaard, net als inentingen tegen bijvoorbeeld mazelen, rode hond en kinkhoest.



Dit advies brengt het hoogste adviesorgaan van de regering op het gebied van volksgezondheid vandaag naar buiten. Voorzitter van de Gezondheidsraad Pim van Gool: ,,Type W is een relatief agressieve bacterie. Dat was aanleiding voor noodvaccinaties. Maar we nemen dit serieus genoeg om daar nu structureel tegen te vaccineren.’’



De prik tegen type W is volgens de raad ‘effectief’, ‘geeft weinig bijwerkingen’ en ‘zorgt voor groepsbescherming’. Dat betekent dat als veel kinderen zich laten inenten, de ziekte minder vaak voorkomt.

Bloedvergiftiging

Van de meningokokkenbacterie kunnen mensen ernstig ziek worden. De ziekte kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken, waardoor armen en benen kunnen afsterven. In Nederland zijn jaarlijks ongeveer tweehonderd ziektegevallen. Van de ziekte zijn verschillende typen: A, B, C, W en Y.



W is de meest dodelijke variant en juist die is in opmars in Nederland. De ziekte wordt vooral jonge mensen fataal. Van de ongeveer vijftig 14- tot 24-jarigen die sinds 2015 zijn besmet overleed bijna 30 procent. Van de bijna zeventig 45- tot 64-jarige zieken stierf 18 procent. Door heftige diarree kan de ziekte verward worden met buikgriep. Type W veroorzaakt vaak bloedvergiftiging, te herkennen aan rode, niet wegdrukbare puntjes op de huid.

Opmars meningokokken type W

De Gezondheidsraad vindt het niet nodig om een vaccinatie tegen meningokokken type B op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Deze soort is minder dodelijk en niet in opmars in Nederland. Het is nog onvoldoende bekend hoe goed dat vaccin werkt.



Wel staat vast dat die prik relatief veel bijwerkingen geeft. Het kan hoge koorts veroorzaken, waardoor baby's in het ziekenhuis kunnen belanden.