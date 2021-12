Gezondheidsraad: Ook coronavaccin voor gezonde jonge kinderen, 'maar geen drang’

Net als bij volwassenen zou vaccinatie op vrijwillige basis plaats moeten vinden: het vaccin moet beschikbaar worden voor (de ouders van) kinderen van 5 tot en met 11 jaar ‘die dat willen’. ‘De Gezondheidsraad vindt het van belang dat er begrijpelijke informatie is voor ouders en kinderen en dat alle vormen van drang vermeden worden. De raad vindt dat de keuze om al dan niet gebruik te maken van het aanbod van vaccinatie niet mag leiden tot uitsluiting vanschool of sociale uitsluiting van kinderen.’

Vorige week adviseerde de raad al om kinderen met ernstige gezondheidsproblemen een vaccin tegen corona aan te bieden. Een besluit over hun gezonde leeftijdsgenootjes werd toen nog vooruitgeschoven. ,,Voor gezonde kinderen is de afweging complex”, zei voorzitter Bart-Jan Kullberg toen.

Die afweging is nu alsnog gemaakt. ‘Uiteindelijk is de verhouding tussen gezondheidswinst en mogelijke bijwerkingen voor het individuele kind voldoende gunstig’, schrijft de raad. Dat advies lijkt overeen te komen met de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer . Die vindt dat ouders zelf moeten kunnen kiezen of kinderen tot 12 jaar ook het coronavaccin krijgen. Het kabinet wil de coronaprik vooralsnog reserveren voor de kwetsbare kinderen van 5 tot 11 jaar.

Het kindervaccin van Pfizer, dat een lagere dosering heeft en net als bij volwassenen in eerste instantie bestaat uit twee doses, beschermt volgens onderzoek waaruit de Gezondheidsraad citeert voor ongeveer 90 procent tegen een coronabesmetting. Het vaccin is eerder al veilig bevonden door medicijnwaakhonden EMA en CBG.

Uitzonderingen

De Gezondheidsraad constateert in het advies dat Covid-19 bij de meeste kinderen zeer mild verloopt. Maar er zijn uitzonderingen. Tot nu toe belandden in Nederland 103 kinderen met corona in het ziekenhuis. Ook is er een onbekend aantal kinderen dat met een acute ontstekingsreactie (MIS-C) in het ziekenhuis terechtkwam. De Gezondheidsraad schat dat het gaat om 150 kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar.