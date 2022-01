Gezondheidsraad: Vaccineren 5- tot en met 11-jarigen zinvol bij omikron als die nog géén corona hadden

Dat schrijft de Gezondheidsraad in een nieuw advies aan de minister van Volksgezondheid. Begin december adviseerde de raad nog om coronavaccinaties beschikbaar te stellen aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar die dit willen.



Sindsdien is de nieuwe virusvariant omikron dominant geworden en hebben honderdduizenden kinderen al corona doorgemaakt. Daarom heeft de Gezondheidsraad gekeken of het advies van december op basis van de huidige situatie nog steeds geldt. Dat is het geval.



Vergeleken met eerdere varianten verloopt een infectie met de omikronvariant doorgaans milder, met een kleinere kans op ziekenhuisopname. Uit onderzoek blijkt dat de vaccinatie goed beschermt tegen ernstige corona door de omikronvariant, maar minder goed tegen mildere vormen van de ziekte.



In december schatte de raad dat zonder vaccinatie ongeveer honderdvijftig gevallen van het ernstige ziektebeeld MIS-C door COVID-19 zouden optreden. Destijds had de helft van de kinderen al een besmetting doorgemaakt; inmiddels is dit opgelopen tot twee derde. Daarom stelt de raad deze schatting bij naar ongeveer honderd. De raad vindt dit nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico. De helft van de kinderen die MIS-C krijgt belandt hiermee op de intensive care. ,,De kans dat een kind MIS-C krijgt is ongeveer één op de vierduizend’’, verklaart voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg in een toelichting.