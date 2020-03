GGD: ‘Alleen nog corona-test als ziekenhuisopname dreigt’

Dat melden bronnen aan het AD, en staat in een brief van de GGD die in handen is van deze krant. Alleen patiënten van boven de 70 jaar of met andere medische klachten mogen nog worden getest. Voorwaarde is wel dat ze minstens 38 graden koorts hebben en hoesten of benauwd zijn. Voor ouderen en mensen met een verslechterd immuunsysteem geldt de 38 graden-regel niet, bij deze groep volstaat een ‘koortsig gevoel’. ,,Bij patiënten die naar verwachting thuis uit kunnen zieken of juist direct opgenomen moeten worden, geeft de test geen meerwaarde.”