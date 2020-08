GGD-directeur: ‘Als we ons niet aan de maatregelen houden, is het dweilen met de kraan open’

Het aantal contacten per besmette patiënt dat gebeld moet worden, is soms 10 tot 20 keer zo hoog als verwacht. Dat veel mensen de coronamaatregelen aan hun laars lappen, maakt het onderzoek van de GGD ingewikkeld en tijdrovend. Daardoor staat de capaciteit onder druk, zegt Sjaak de Gouw, directeur Publieke Gezondheid.

De Gouw reageert op de kritiek in de Tweede Kamer op de inperking van het bron- en contactonderzoek bij de GGD Amsterdam. Door het toenemend aantal besmettingen in de hoofdstad zijn er te weinig medewerkers om iedereen met wie de patiënt contact had, op te sporen en te bellen.

Versneld worden nu medewerkers opgeleid voor deze onderzoeken. ,,In Amsterdam worden dagelijks 10 tot 20 medewerkers opgeleid om bron- en contactonderzoek te kunnen doen’’, zegt GGD-directeur De Gouw. ,,Landelijk leiden we 250 tot 300 nieuwe medewerkers op. Die kunnen in verschillende regio’s worden ingezet.’’

Belangrijke wapens

De maatregel in Amsterdam staat haaks op de boodschap van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, gisteren op de persconferentie. Ze hamerden erop dat testen en bron- en contactonderzoek belangrijke wapens zijn in de strijd tegen een verdere uitbraak van het virus. ,,Maar het belangrijkste wapen is dat mensen zich houden aan alle maatregelen’’, zegt De Gouwe.

Volledig scherm In de Albert Cuypstraat in Amsterdam worden gratis mondkapjes uitgedeeld. Op drukke plekken in de stad is het dragen ervan verplicht. © ANP

De afgelopen weken is het aantal besmettingen landelijk gestegen, in Amsterdam en Rotterdam zelfs explosief. ,,Bij onze berekeningen gingen we uit van twee a drie contacten per besmettingsbron. Nu moeten we soms 30 tot 40 mensen bellen. We zien grote uitbraken binnen families en horecagelegenheden’’, zegt De Gouw.

,,Mensen zijn vaak op meer plekken geweest. Ze moeten dus meer contactpersonen opgeven. Als je een gesprek zorgvuldig wilt voeren, ben je wel een half uur bezig. Soms spreken mensen niet goed Nederlands. Het kost dus per onderzoek veel tijd.’’

Brief

In Amsterdam wordt die tijd per onderzoek ingekort. ,,We bellen mensen wel op, maar houden het kort. We sturen hen daarna een brief met instructies. Als ze het niet begrijpen, kunnen ze ons terugbellen.’’

Volledig scherm Coronatest in Rotterdam © Hollandse Hoogte / ANP

De inperking geldt vooralsnog alleen voor Amsterdam. De Gouw kan niet zeggen of dit ook in andere brandhaarden, zoals Rotterdam, zal gebeuren. ,,Per regio is de situatie anders.’’

Volgens de GGD-directeur is het probleem niet te laat erkend, maar zorgt de exponentiële stijging nu voor problemen. ,,Het RIVM maakt berekeningen. Daar passen wij onze capaciteit op aan’’, zegt De Gouw. ,,Waar we geen rekening mee hielden, is dat mensen massaal naar feestjes, familie en kroegen zijn gegaan. Als mensen zich niet goed aan de maatregelen houden, is het dweilen met de kraan open.’’

Kijk hier naar onze video's over het coronavirus:

