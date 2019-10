GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid

Tineke Schouten en Erik de Zwart in Ochtend Show To Go

21 oktober Een van Nederlands bekendste cabaretières, Tineke Schouten, is morgen te gast bij De Ochtend Show to Go. Ook radio- en tv presentator Erik de Zwart komt langs. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.