GGD loopt nog tegen testmaximum aan, commerciële bedrijven springen weer bij

GGD regelt extra begelei­ders voor drukke testloca­tie Zuidplas

De GGD Hollands Midden zet extra begeleiders in voor de drukke testlocatie in Zuidplas. Over die locatie, in een pand op de hoek van Kerklaan en ’s-Gravenweg in Nieuwerkerk, had PvdA/GroenLinks vragen gesteld. De raadsfractie ontving signalen dat de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers er niet gewaarborgd kon worden.

17:29