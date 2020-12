GGD nog niet klaar om te vaccineren: ‘We blijken wéér niet goed voorbereid’

Na druk van Duitsland, besloot het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dinsdag om al op 21 december een besluit te nemen over toelating van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Dat is ruim een week eerder dan verwacht. Nog vóór kerst komt er dan een fiat van Brussel. De farmaceut liet weten gelijk daarna te kunnen leveren, maar zei ook dat het tempo van vaccinatie afhangt van de GGD.

De VS en Engeland zetten al enkele dagen na goedkeuring de eerste prik en Duitsland wil ook nog dit jaar starten met inenten, maar hier gaat dat na de mogelijke goedkeuring op 21 december sowieso nog twee weken duren. GGD Ghor, de landelijke koepel van GGD’s, laat weten: ,,Tot nu toe hebben we steeds gezegd: wij starten in de loop van januari en dat blijft staan. Maandag komt er een nadere specificatie van wat we gaan doen’’, aldus woordvoerder Sonja Kloppenburg.

Quote Er wordt 24/7 gewerkt, maar vaccina­ties staan of vallen uiteinde­lijk niet bij een week eerder beginnen Coronaminister Hugo de Jonge

Duitsland wil dit jaar nog starten met vaccineren. De eerste Britse kreeg al op 8 december een vaccinatie en in het Verenigd Koninkrijk hebben inmiddels bijna 140.000 mensen een prik gehad. Coronaminister Hugo de Jonge is liever zorgvuldig dan rap. ,,Er wordt 24/7 gewerkt, maar vaccinaties staan of vallen uiteindelijk niet bij een week eerder beginnen, wel bij een zorgvuldig en veilig verloop. Zorgvuldigheid levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de vaccinatiebereidheid.”

GGD’s melden dat het personeel of de locaties niet het grootste probleem zijn. De bottleneck, aldus de minister, is het op tijd afkrijgen en testen van het IT-systeem, waarin vaccinaties worden geregistreerd. Daarin moet informatie worden gestopt die pas vrijkomt op het moment dat de EMA-toelating is afgerond en als de Gezondheidsraad daarover heeft geadviseerd.

Denk aan redenen of omstandigheden om de vaccinatie niet te zetten, zoals een allergie. Ook moet het IT-systeem afspraken kunnen inplannen en moeten er priklocaties en gegevens worden ingevoerd, voor als er nog vragen zijn over het prikken.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer en experts reageren verbijsterd over ‘dit stroperige proces’. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ,,De vaccins komen toch niet als een verrassing?’’ GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger valt hem bij: ,,We blijken wéér niet goed voorbereid!’’ Lees hieronder meer over hoe het kan dat Nederland er nog niet klaar voor is.

Volledig scherm In Duitsland zijn complete coronavirus-vaccinatiecentra gereed. © Getty Images