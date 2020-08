GGD: Twintig Eftelingbezoekers met corona in drie weken tijd

Deskundigen duiden de cijfers verschillend. Volgens Peter Rottier, emeritus hoogleraar virologie en virusziekten aan de Universiteit Utrecht, is er wel degelijk ‘een bron van zorg’. Uiteraard heeft het attractiepark allerlei maatregelen genomen, bijvoorbeeld om de anderhalve meter afstand te bewaken. Sommige bezoekers klagen niettemin nog steeds over drukte. Rottier: ,,Als mensen een klein moment te dicht bij elkaar in de buurt komen is het risico klein, maar het wordt anders als ze een half uur te dicht op elkaar in een wachtrij staan.” Overigens is er in de Efteling wel toezicht om dat te voorkomen..



Volgens Menno de Jong, viroloog bij het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT), wordt het pas alarmerend als een flinke groep mensen op één dag besmet blijkt te zijn. ,,Als de besmette personen veelal op verschillende dagen in de Efteling zijn geweest, is dat nog niet zo erg.” Er is dan immers geen aanwijzing dat er een gemeenschappelijke besmettingsbron in de Efteling was.