GGD’s hebben maximale testcapaciteit bereikt: wat nu?

De GGD GHOR zegt aan alle kanten tegen het maximum van de capaciteit aan te lopen. Duizenden medewerkers werken dagelijks keihard om alle testaanvragen in te plannen en uit te voeren, maar de rek is eruit. Een afspraak voor een coronatest kan daardoor moeizamer verlopen.

Wat moeten mensen die een testafspraak willen maken nu doen?

,,Mensen die klachten hebben moeten vooral blijven bellen of via coronatest.nl proberen om een afspraak in te plannen. Het kan door drukte bij het callcenter wat langer duren, maar we adviseren het op een later moment nogmaals te proberen. Testen helpt bij de bestrijding van het virus dus het blijft belangrijk. Iedere medewerker zet zich volledig in om deze pandemie te bestrijden maar de aantallen van deze week zijn ongekend hoog", aldus een woordvoerder van de GGD GHOR.

Hoe veel testen worden er momenteel gedaan?

,,Maandag werden ruim 91.000 mensen getest, wat een nieuw dagrecord is. Het oude record was uit maart 2021 en stond op 89.000 tests. Het wekelijkse aantal testen stijgt ook hard. Drie weken geleden werden er nog ongeveer 280.000 mensen getest, een week later waren dat er ongeveer 405.000 en vorige week bijna 560.000.”

Op sommige testlocaties is het relatief rustig. Hoe kan dat?

,,Er zijn regionale verschillen. In sommige gebieden is het drukker dan in andere. Callcenters kunnen altijd kijken bij welke testlocatie zo dichtbij mogelijk plek is. Het kan soms zijn dat de locatie wat verder weg is. Dat komt door de regionale drukte.”

,,Wanneer mensen online hun postcode intikken, krijgen zij drie opties te zien. Als veel mensen uit dat postcodegebied tegelijkertijd een afspraak proberen te maken, kan het gebeuren dat er weinig of geen opties te zien zijn. Ook in dat geval raden wij aan het later nog eens te proberen.”

Het aantal besmettingen en testen neemt al weken toe. Kon je dit niet eerder zien aankomen?

,,We hebben de afgelopen weken een stijging van de vraag gezien. Toen hebben we continu mee kunnen bewegen met die groei.” Volgens de organisatie wordt er nu naar een maximum van 120.000 tests per dag toegewerkt. ,,Of dit haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van personeel. Het landelijke callcenter kan meebewegen met het aantal telefoontjes dat binnenkomt, maar hier komt het plafond van onze capaciteit in zicht.”

Wat is de oplossing?

,,We werken hard om de capaciteit te vergroten maar beschikbaar personeel is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Op dit moment werken er bijna vierduizend mensen in het callcenter voor het inplannen van testafspraken. Zij werken na sluitingstijd de wachtrijen weg en ook worden testuitslagen in de avonduren langer doorgebeld. Wegens krapte op de arbeidsmarkt is het momenteel lastig om genoeg mensen aan te nemen om de drukte de baas te zijn.”

Kan er komende weken aan de vraag worden voldaan?

,,In principe kunnen we aan de vraag naar coronatesten voldoen. Het kan soms alleen langer duren om een afspraak te maken, of gebeuren dat mensen wat verder moeten reizen voor hun testafspraak.”

