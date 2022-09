Giek die leven kostte van Tara (12) op oud zeilschip brak af door houtrot, net als bij eerdere incidenten

De OVV heeft eerder dergelijke ongevallen onderzocht. Op 21 augustus 2016 en op 20 maart 2019 kwamen er in totaal vier mensen om het leven doordat een gedeelte van de mast afbrak en op hen terechtkwam. In beide gevallen braken ze af doordat ze waren aangetast door houtrot.

De Onderzoeksraad riep toen alle betrokkenen van de bruine vloot - zoals de passagiersvaart met traditionele zeilschepen wordt genoemd - op om de veiligheidsrisico’s in acht te nemen. Zij stelde dat de huidige wijze van inspectie geen garantie bood dat de giek tot het einde van de geldigheidsduur van een keuring ook daadwerkelijk veilig blijft, en dat er andere methodes dan enkel een visuele inspectie gebruikt kunnen worden om eventuele houtrot op te sporen.



Er komt een vervolgonderzoek naar de giekbreuk van het schip bij Terschelling. ,,In het opvolgingsonderzoek wordt nagegaan in hoeverre er lessen kunnen worden geleerd en wat er nodig is om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.”