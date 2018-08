Gijs van Dam doet opnieuw aangifte tegen Jelle Brandt Corstius om smaad

Brandt Corstius deed eind vorig jaar aangifte tegen Van Dam wegens verkrachting. Kort daarvoor vertelde de journalist in Trouw al hoe hij tijdens zijn stage bij het programma Barend & Van Dorp in 2002 seksueel was misbruikt door een collega. Vorige maand liet hij weten geen seconde spijt te hebben gehad van die uitspraak, ondanks het feit dat het OM niet genoeg aanknopingspunten zag voor vervolging.



De journalist noemde Gijs van Dam toen in één adem met Harvey Weinstein en Bill Cosby, die in Amerika door talloze vrouwen van misbruik worden beschuldigd. Daarmee deed de schrijver er volgens Plasman 'een schepje bovenop'. ,,We hebben inmiddels een nieuwe aanklacht wegens smaad bij de officier van justitie ingediend'', aldus de advocaat.