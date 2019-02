Gijzeling in Fries hotel is loos alarm: melder is verward persoon

De melding van een mogelijke gijzeling waarbij een vuurwapen betrokken zou zijn, kwam rond 17.45 binnen bij de politie. ,,Er is onmiddellijk een arrestatieteam heen gegaan en de omgeving van het hotel is afgezet’’, liet een woordvoerder van politie Noord-Nederland weten.

Ruim een uur later bleek het te gaan om een loos alarm. Het hele hotel is doorzocht, en er was geen sprake van een gijzeling. Er werd slechts één iemand aangetroffen in het hotel, maar die persoon sliep en had niets met de melding te maken. Volgens de politie vertoonde de melder verward verdrag. Deze persoon is overdragen aan het zorgkader.