Glenn stopt onwel geworden vrouw met zijn auto: ‘Ze hing over haar stuur’

Een paar uur later kan Nannings er nog niet over uit wat hem die ochtend is overkomen. En vooral: hoe de andere automobilisten zich gedroegen terwijl hij probeerde een leven te redden. ,,Mensen die met hoge snelheid langsrijden, rode kruizen negeren, filmen of foto's maken. Waarom doe je zoiets?” Nannings’ verhaal staat niet op zichzelf. Eerder vandaag verbaasde de politie zich al over filmende omstanders.

Nannings reed vanochtend op de A15 richting het oosten en pakte bij Gorinchem de afslag naar de A27 richting Utrecht. Hij reed achter een vrouw die, kort nadat ze de A27 opreden, ineens een ruk naar rechts maakte. ,,Ik begon nog een beetje te schelden, wie doet dat nou? Maar ze kwam tegen de vangrail aan en ik zag dat ze over haar stuur hing. Foute boel, zag ik. Ze bleef maar gas geven en de auto reed nog honderden meters verder, zo nu en dan tegen de vangrail aan botsend. Toen ze niet heel veel vaart meer had, ik denk dat ze dertig kilometer per uur reed, heb ik mijn auto ervoor gezet om de hare af te remmen. Ik dacht: de klap die nu komt, is met deze snelheid nog redelijk veilig. Op hoop van zegen.”

Reanimeren

Nannings stapte uit. ,,Ik opende de deur van de auto en zag dat de ogen van die mevrouw helemaal weg draaiden. Ik haalde haar uit de auto om te kunnen reanimeren.” Er was één andere automobiliste gestopt. ,,Zij was onder de indruk, dus ik heb haar gevraagd om 112 te bellen en te zeggen dat er reanimatie nodig was.” Hij bleef koel: als vrijwillige burgerhulpverlener bij HartslagNu heeft hij vaker gereanimeerd.

Quote Ik heb me echt afgevraagd of ik door moest gaan. Het is levensge­vaar­lijk. Glenn Nannings

Intussen passeerden andere auto's met ‘wel 100 tot 120 kilometer per uur’. Doodeng, vond Nannings. ,,Ik heb me echt afgevraagd of ik door moest gaan. Het is levensgevaarlijk.” Even later arriveerden de professionele hulpverleners. De politie zette rijbanen af, ambulancepersoneel ontfermde zich over de vrouw. Nannings merkte dat voorbijrijdende automobilisten geen kans onbenut lieten om een plaatje te schieten. ,,Zelfs iemand met een kind op de achterbank! Ik zag wel dat Rijkswaterstaat wat kentekens noteerde, maar wat mij betreft wordt er veel harder tegen opgetreden.”

Riskant

Jacco van Wingerden, operationeel manager van Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid, bevestigt het relaas van Nannings. ,,We zijn heel blij met iemand als hij als omstander, hij heeft goed werk verricht met zijn reanimatie. En dat iemand zijn auto gebruikt om een ander te kunnen stoppen, hoor je niet vaak.” Van de filmende voorbijgangers hebben de ambulancemedewerkers evenwel niet veel gemerkt. ,,Die zijn op dat moment maar met een ding bezig: hulp verlenen. Maar het is ongetwijfeld gebeurd en daar vinden wij heel veel van.”

Dat er niet meer automobilisten zijn gestopt om te helpen, vindt Van Wingerden niet opmerkelijk. ,,Het is ook riskant om te stoppen op de snelweg. Snelheid matigen zou wel iedereen moeten doen.”