Glijmiddel en penispomp koop je nu ook goedkoop bij dit ziekenhuis: ‘Nazorg voor grote groep patiënten’

Onderzoek naar slavernij­ver­le­den wijst uit: ‘Stadsbe­stuur profiteer­de van slavenhan­del’

Het Delftse stadsbestuur was actief betrokken bij slavenhandel en heeft er flink van geprofiteerd, concluderen onderzoekers van het Stadsarchief in hun rapport Slavernijverleden van Delft. ‘In een stad als Delft wist iedereen, of kon iedereen weten, dat slavernij bestond en wat het inhield.’