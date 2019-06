Goede nacht voor Maarten van der Weijden: ‘hij meldde zich fris gewassen bij het ontbijtbuffet’

Gisteravond kwam Maarten van der Weijden in Leeuwarden aan na een monstertocht van 195 kilometer. Vlak nadat hij uit het water kwam is de zwemmer naar een hotel gebracht om te rusten. ,,Hij heeft zich vanochtend fris gewassen gemeld bij het ontbijtbuffet in het hotel. Hij heeft een uitstekende nachtrust achter de rug. Hij voelt zich wel brak na alle inspanningen. Maar het gaat zoveel beter dan vorige keer, omdat hij nu zoveel fitter uit het water is gekomen”, aldus Blanker.