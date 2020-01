Goede voornemens? Stiekem wordt er alweer gekeken naar de KLM werelddealweken

Eerherstel Een vergeten oorlogs­held: ‘Peter was de échte Soldaat van Oranje’

6:00 Engelandvaarder Peter Tazelaar was in de oorlog de Nederlandse James Bond. Hij verrichte heldenwerk als geheim agent, maar kreeg nooit de eretitel ‘Soldaat van Oranje’. Zijn familie zet dat nog één keer recht. ‘Het verhaal is verdraaid.’