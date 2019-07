Goederentrein botst op treinwagon vol Red Bull-blikjes in Venlo

Er zijn geen gevaarlijke stoffen in het spel, meldt ProRail. Eén van de containers op de wagons was, zichtbaar op de foto, gevuld met blikjes Red Bull. Waardoor de goederentreinen op elkaar botsten, is nog onbekend. Enkele wagons zijn ontspoord. Het ongeval gebeurde op een plek waar op zicht wordt gereden en er dus geen seinen aanwezig zijn. De NS verwacht dat de stremming van het treinverkeer rond 10.30 is verholpen.

Dit soort ongelukken vinden volgens de zegsman van ProRail een paar keer per jaar plaats. ,,Maar in dit geval is de locatie erg vervelend, omdat het goederenvervoer naar het buitenland via deze route wordt omgeleid vanwege werk aan de Betuweroute. En ook voor de reizigers die ruim een uur vertraging hebben is het vervelend.’’