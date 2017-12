Goedkoop scoren met verzinsel van moslimhaters

'Opnieuw gerechtelijke dwaling in Puttense moordzaak'

4:10 De veroordeling van verdachte Ron P. in de Puttense moordzaak uit 1994 is wederom een gerechtelijke dwaling. Dat stelt gepensioneerd hoogleraar filosofie Ton Derksen in het boek Dubbel gedwaald dat deze dinsdag verschijnt, meldt NRC.