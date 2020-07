Gommers optimistisch: ‘Ik denk dat we mensen minder snel op de ic gaan zien’

In de hal van het Rotterdamse Erasmus ziekenhuis zit een ontspannen Diederik Gommers (56). Het lichtblauwe overhemd zit losjes in de spijkerbroek, de vakantiemodus lijkt nog aan bij de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Terwijl er toch genoeg reden tot zorg lijkt met het oplopende aantal coronabesmettingen en het RIVM, kabinet en burgemeesters die al een week streng waarschuwen voor ‘verslapping’ van de coronamoraal. Maar voor Gommers belangrijker: vooralsnog komen er amper nieuwe patiënten bij in de ziekenhuizen. ,,Het is gewoon rustig, met al lange tijd minder dan twintig Covid-patiënten op de ic’s in Nederland.”



Zijn de ziekenhuizen wel klaar voor een eventuele nieuwe toestroom?

,,We werken er hard aan. De intensive care-afdelingen maken plannen om uit te breiden naar 1700 bedden. Standaard tellen de Nederlandse ziekenhuizen samen 1150 ic-plekken, al zijn die niet allemaal meteen beschikbaar door een tekort aan verpleegkundigen. Dat moeten er straks dus 1700 worden, en op papier moeten het er zelfs 2400 kunnen worden in geval van crisis.”