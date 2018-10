Goodbye Alexander Pechtold

Houten ontzet door veronge­lukt paar op A44: 'Voor altijd een plekje in ons hart'

7:09 In Hospice Kromme Rijnstreek in Houten is het overlijden van vrijwilligster Riet (62) en haar man (66) als een mokerslag aangekomen. Het echtpaar is zaterdag omgekomen bij een auto-ongeluk in Nieuw-Vennep. De veroorzaker bleek onder invloed van drank en drugs.