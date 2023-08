Gouden handel in poncho's bij circuit van Zandvoort: 'Die van 20 euro zijn allang uitverkocht’

REPORTAGENatuurlijk draait het dit weekend om de wedstrijd van Max Verstappen in Zandvoort. Maar er is nog een race gaande: die draait om een poncho. Over de winst van slimme handelaren en het verlies van paraplu’s, terwijl het parcours wordt drooggeblazen vanwege de regen die soms meedogenloos neerdaalt op het circuit. ‘Hier vragen we niet de hoofdprijs, het moet wel leuk blijven’

Toen de 12-jarige Skylar door de Van Speijkstraat in Zandvoort riep: ‘Poncho’s te koop’, klonk er als uit één mond gevloek van een stel dat voorbij liep, op weg naar het circuit. Geen wonder, want zij droegen die oranje dingen die je vlakbij het station kan kopen voor 20 euro. Skylars prijs? 3 euro. Lager, ja, maar óók een leuke handel, die Skylar met zijn broer Ace (15) dankzij zijn moeder Bibi kan drijven. Zij sloeg met vooruitziende blik poncho's in, en valt met haar man in bij de verkoop als de kinderen even niet kunnen.

,,Vorig jaar vierden we nog gewoon feest met de rest van de straat”, zegt Bibi. Want feest is het in Zandvoort, zeker hier, in de straat waar de Formule 1 samen wordt beleefd. Maar nadat de kinderen over de monsterwinsten van buurtgenootjes hoorden - het zou soms gaan om duizenden euro's, maar niemand vertelt écht open wat er nu wordt verdiend - wilden Skylar en Ace dit jaar ook wel proberen of ze wat binnen konden halen.

Volledig scherm Skylar en Ace, moeder Bibi sloeg poncho's in. © AD

Daarmee wordt een oude traditie sinds de komst van de Formule 1 weer levend. De vader van Aaron (bijna 11), die ook in de Van Speijkstraat woont, verkocht als kind al blikjes drinken aan auto's die hier in de file stonden. ,,Toen mocht je hier nog gewoon rijden”, vertelt hij. Nu maakt Aaron - warme koffie voor een euro - winst door aan de stroom voetgangers te verkopen. ,,Door de regen gaat die koffie extra hard.”

Maar er is meer ondernemingszin in de omgeving: de tuin die is omgebouwd tot bewaakte fietsenstalling. De bakfiets die functioneert als srv-wagen. En blikjes blijven niet lang liggen, maar worden meegenomen voor het statiegeld. Toch: die gouden handel in poncho's zorgt dat zelfs de afvalopruimers zich afvragen of ze niet razendsnel in moeten springen. Want het is duidelijk: eigenlijk maakt het niet zo veel uit hoeveel je ervoor vraagt, nu het publiek vanwege de regen schuilt onder tribunes, de racebaan vanwege glibberpartijen moet worden drooggeblazen, paraplu's bij de ingang worden ingenomen omdat ze het zicht op de tribunes belemmeren en de poncho's van 20 euro allang zijn uitverkocht.

Zoveel geld

Ook bij de kraam met officiële Max-merchandise. ‘Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld’, klinkt toepasselijk een lied uit de boxen, terwijl de vader van een Zwitsers gezin zijn portemonnee al wil trekken om regenkleding aan te schaffen. Opvallend genoeg is zijn zoon Gianin Schenk wél gehuld in een plastic regenjas. ,,Het is zo'n dag”, verzucht de vader. Of weekend eigenlijk. 2000 Zwitserse Francs telden hij en zijn vrouw neer, om hier het hele weekend van Max Verstappen te kunnen genieten. Eerst was er de vlucht die werd geannuleerd, dus begonnen ze aan hun eigen parcours. Het waren tien lange uren met de auto naar Nederland, via diverse files. Toen bleek afgelopen nacht hun auto te zijn opengebroken. En nu liggen in het hotel twee poncho's, en staat Gianin (17) vanonder zijn capuchon te stralen.

En zijn ouders lachen met hem mee. Dat maakt wel duidelijk: wie naar de Formule 1 gaat, moet niet met de blik van een boekhouder kijken. Gianin: ,,Het gaat om de snelheid, de techniek, het geluid van de motoren.” Het plezier in de sport dus, en dat die sport heel wat kost, weet elke liefhebber, net zoals elke racer. ,,Daar moet je niet op letten als je hier eenmaal bent”, zegt de vader.

Volledig scherm Gianin uit Zwitserland met zijn vader en moeder. © AD

Wie nog last minute aan wil haken, kan dat zaterdag nog voor 177 euro, het goedkoopste kaartje dat op internet te vinden is. Wie dan ook nog passend gekleed wil gaan (net als Gianin): een jasje met lange mouwen van de officiële merchandise lijn van Max Verstappen heb je voor 139,95 euro . Wie ‘goedkoop’ uit wil zijn kan mikken op een petje. De voordeligste, oranje, wel zonder dat die ene naam erop prijkt, is 39,95 euro.

Nalva Peqeno is die bedragen alweer vergeten zodra ze haar pinpas langs het apparaat heeft gehaald. ,,Ik heb geen idee wat ik zojuist heb betaald.” Maar dit weekend draait het ook niet om geld, het draait om Max. ,,Ik ben verliefd op hem. Op zijn discipline, zijn wil om iets te bereiken. Ik kom van oorsprong uit Brazilië, waar ik keek naar coureur Ayrton Senna. Dankzij Max Verstappen ben ik het racen hier in Nederland weer gaan volgen.”

Door fans zoals zij dromen de kinderen in de Van Speijkstraat over de aankopen die ze binnenkort zullen doen. Skylar wil een nieuwe monitor, en oh ja, hij moet eerst nog wel zijn nieuwe fiets afbetalen aan zijn ouders. Oh, en dan is er nog dat radiografisch bestuurbare vliegtuig . De ouders temperen de verwachtingen maar. Zo veel hebben ze nou ook weer niet aan die poncho's verdiend. ,,We hadden vast meer dan 3 euro kunnen vragen, maar het moet wel leuk blijven.” Even verderop lijken buurtbewoners de langslopende raceliefhebbers een hart onder de riem te willen steken, met de muziek die door de straat schalt. ‘Ik heb schijt aan mijn centen, ik zie Max zijn mooiste momenten.’

