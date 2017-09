‘Gouden Koets hoort in het museum’

Twee jaar geleden, toen de Gouden Koets voor het laatst reed, was er volop discussie over de slavenpanelen. Het AD verneemt nu in kringen rondom het hof dat de panelen blijven. De hoop in politiek Den Haag is dat het debat verstomt als de Gouden Koets, een geschenk van de Jordaan aan koningin Wilhelmina, nog een paar jaar in de renovatie blijft.



Volgens historicus Roelof Jan Minneboo van Stichting Nederland Wordt Beter, die zich inzet voor educatie over het slavernijverleden en ook tegen Zwarte Piet, is dat ijdele hoop. ,,De geest is uit de fles wat de dekolonisatie van nationale bewustzijn aangaat. Veel meer dan twee jaar geleden. Zo zijn er bijvoorbeeld onderzoeken naar de politionele acties. We gaan eindelijk onze geschiedenis ten volle beseffen, zowel de mooie als de duistere aspecten.’’



De discussie spitst zich toe op één van de panelen op het voertuig, de Hulde der Koloniën. Halfnaakte bewoners van de voormalige Nederlandse koloniën zijn daarop te zien die onderdanig schatten aanbieden aan de ‘Nederlandse Maagd’.