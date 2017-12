Grapperhaus: Amber Alert wordt niet stopgezet

Militairen aangehouden voor seksueel misbruik op kazerne Schaarsbergen

15:24 De Koninklijke Marechaussee heeft twee mannen aangehouden voor onder meer seksueel misbruik in 2013 in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Dat meldt de Marechaussee zelf op Facebook.