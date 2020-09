Grapperhaus: Inspectie verhuist in het voorjaar uit ministerie

Strafbare Akwasi neemt z’n woorden over Zwarte Piet terug en ontkomt aan vervolging

13:54 De uitspraak die rapper Akwasi maandag 1 juni tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam heeft gedaan, is volgens het Openbaar Ministerie in Amsterdam ‘opruiend’ en daarmee strafbaar. Toch wordt de rapper niet vervolgd.