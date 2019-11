Grapperhaus: woningen makkelijker sluiten bij wapenvondst

‘Pepernoten in een schoen betekent voor ons: een broodje ei als avondeten’

11:25 ,,Soms doe ik in de sinterklaastijd wel snoep in hun schoentjes. Maar het geld voor dat snoep moet dan ergens anders vandaan komen, bijvoorbeeld door een warme maaltijd over te slaan. Pepernoten in een schoen betekent voor ons: een broodje ei als avondeten.‘’