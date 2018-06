Grappig bedoelde ijsklontjesgrap schiet in verkeerde keelgat

Interview 71 en één brok power: deze vrouw lift met gemak 135 kilo op het WK Powerlif­ten

8:00 De Nederlandse senioren-kampioen Ina Koolhaas Revers (71) doet morgen mee aan het wereldkampioenschap powerliften in Calgary. Zij is in haar wedstrijdcategorie de eerste Nederlander ooit.