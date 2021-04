Gratis testen voor Nederlandse grensgangers na Duitse inzameling ‘Holland in Not’

Het kampverle­den van haar vader had ook effect op Saskia: ‘Hij kon zich niet aan ons binden’

12 april ‘Kijk maar in het dagboek van Renata. Daar staat alles in.’ Dat was het afgemeten antwoord van haar vader als Saskia Goldschmidt probeerde meer te weten te komen over de verschrikkingen in kamp Bergen-Belsen. Het dagboek van Renata Laqueur, haar vaders eerste vrouw, verschijnt ruim vijftig jaar na de eerste uitgave opnieuw.