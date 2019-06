Grensrechter van club uit Haarlem drie jaar geschorst na slaan keeper

Concertgan­gers Marco Borsato opgelicht: ‘Koop niet meer via Facebook’

10:32 Het is niet verstandig concerttickets te kopen via Facebook, de kans op oplichting is groot. Hiervoor waarschuwen diverse instanties. Talloze concertgangers, waaronder die van Marco Borsato, zijn de afgelopen weken voor soms honderden euro's het schip ingegaan door oplichters die zich voordeden voor iemand anders.