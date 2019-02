Griepepidemie plaagt Nederland al tien weken

‘Zon maakt komend weekend overuren’

9:12 De ene voorjaarsachtige periode is nog maar net voorbij of de volgende dient zich alweer aan. Komend weekend maakt de zon overuren en kan het in het zuiden van het land lokaal ruim 15 graden worden. ,,Dat is bijna 10 graden zachter dan normaal”, aldus Weeronline.