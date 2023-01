Griepgolf slaat extra hard toe in ziekenhuis door hoog verzuim: 'Kaartenhuis kan elke dag instorten’

zorgen om personeelstekortZiekenhuizen en zorginstellingen worstelen enorm met de aanpak van de griepepidemie vanwege het oplopende personeelstekort en het hoge verzuim in de sector. Dat zeggen vakbonden NU’91 en FNV Zorg & Welzijn op basis van geluiden uit hun eigen achterban. ,,Het personeel loopt op haar tandvlees. Het is op dit moment dweilen met de kraan open.”

De griepepidemie in Nederland leidt - zoals wel vaker in het winterseizoen - tot flink wat uitval onder zorgpersoneel. Bijvoorbeeld in het St. Antonius Ziekenhuis in Woerden, waar een aanzienlijk deel van het zorgpersoneel met griep op bed ligt. ,,We kunnen het nog aan, maar het is wel een uitdaging om roosters rond te krijgen”, zegt Roeland Franck van het ziekenhuis. ,,Het is passen en meten met bedden en personeel om onze patiënten de juiste zorg te kunnen geven.”

Geen gezonde situatie

In een normale situatie zouden de ziekenhuizen een epidemie van deze omvang prima aankunnen, zegt FNV Zorg. ,,Maar daar is helaas geen sprake van”, zegt vakbondsbestuurder Elise Merlijn. De zorg gaat volgens de vakbond door een extreem moeilijke periode, grotendeels door het oplopende personeelstekort. ,,Er is een enorme uitstroming in de sector gaande”, constateert Merlijn. ,,Veel mensen zijn weg uit onvrede over hun salaris en over de zware werkomstandigheden. Dat begint nu echt zijn tol te eisen.”

Volgens FNV was er vóór de coronacrisis al veel instroom qua patiënten. ,,Maar omdat er nu minder verpleegkundigen en zorgmedewerkers zijn, hakt dat er nu extra hard in.” Daarbij is het verzuim al een tijd lang ongekend hoog. ,,Dat heeft onder andere met de nasleep van covid te maken. Ook is er nog veel inhaalzorg die opeens gerealiseerd moet worden. Dat geeft extra druk en leidt weer tot nog meer verzuim.”

Leon van den Toorn, longarts in het Erasmus MC, vertelde afgelopen woensdag bij Op1 over de griepgolf in ons land:

Kaartenhuis op instorten

Over de griepepidemie maakt Merlijn zich niet specifiek zorgen, omdat deze niet per se heftiger is dan tijdens vorige winterseizoenen. ,,Maar het zou wel de laatste druppel kunnen zijn in de overstromende emmer. Alles begint zich op te stapelen.” Merlijn spreekt van een ‘ratrace’ in de sector. ,,Het kaartenhuis kan elke dag instorten.”

NU’91, de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen, bevestigt dat er veel uitval is onder personeel door griep. Exacte cijfers ontbreken. ,,Maar dat het in rap tempo aan het stijgen is mag duidelijk zijn”, zegt woordvoerder Michel van Erp. ,,Dat is absoluut reden tot zorg, want ons personeel presteert al op de top van haar kunnen. We kunnen echt niet nog meer van ze vragen.”

Quote Uitval op de langere termijn, bijvoor­beeld door een burn-out, moeten we koste wat kost zien te voorkomen

Gigantische werkdruk

De werkdruk in de zorg is ‘gigantisch’, zegt Van Erp. ,,Elke uitval is er één te veel. Alertheid is nu geboden.” Als de situatie niet snel verbetert, moet gedacht worden aan afschalen van de zorg. ,,Daarbij moet je denken aan nog meer operaties die uitgesteld worden en aan langere wachtlijsten als het gaat om niet-urgente zorg. Dat is in deze situatie onvermijdelijk. Uitval op de langere termijn, bijvoorbeeld door een burn-out, moeten we koste wat kost zien te voorkomen.”

De griepgolf komt volgens NU’91 op een ‘extreem slecht moment’. ,,De zorg stond er al niet goed voor. En dan komt dit er nog eens bovenop. Dat vang je niet op door onze mensen urenlang over te laten werken.” Wat wel nodig is? ,,De zorg weer aantrekkelijk maken en laten concurreren met andere sectoren”, stelt Merlijn. Dat betekent: betere salarissen, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, meer garantie op een vaste baan en een betere balans tussen werk en privé. ,,Dat moet echt nú gebeuren. Het tij moet gekeerd worden”, aldus Merlijn.

Eind december al 40 procent griepmeldingen van totaal verzuim Een flink deel van het aantal ziekmeldingen bij werkgevers is te wijten aan de huidige griepgolf, zo blijkt uit cijfers van de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Ongeveer 30 procent van alle meldingen die begin december werden gedaan kwam toen door griep. Het aantal verzuimmeldingen steeg daarna nog verder. Zo was eind december het aantal meldingen door griep ongeveer twee keer zo groot als begin december. Het dieptepunt was in week 51: toen was in bijna 40 procent van de verzuimmeldingen griep de oorzaak.

Patiënten overgeplaatst

Ziekenhuizen hebben het momenteel zo druk met de zorg voor patiënten met griep of het RS-virus, dat ze soms mensen moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen in dezelfde regio. Dat moet voorkomen dat de zorg over een tijd vastloopt. Het is nog niet nodig geweest om mensen naar andere delen van het land te brengen en het is ook niet duidelijk of dat later wel noodzakelijk is, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Nederland kampt deze weken met de grootste griepgolf sinds het voorjaar van 2020, in het begin van de coronapandemie. ,,Op dit moment is het passen en meten in de ziekenhuizen. In de winter is het vaker extreem druk, maar de combinatie van griep, RS en andere virussen maakt dat de belasting nu zeer hoog is. Binnen regio’s worden oplossingen gezocht voor het geval het een ziekenhuis in een regio niet meer lukt om mensen op te nemen. Dat is normaal protocol als het extreem druk is”, aldus het LCPS.

Peter van der Voort, hoofd van de intensive care bij UMC Groningen, laat zondag weten dat het nog altijd druk is in het ziekenhuis. ,,Maar gelukkig niet drukker dan eerder deze week. We kunnen het zo aan.”

Griepepidemie in Nederland: hoe worden deze cijfers verzameld? Voor de tweede week op rij is sprake van een griepepidemie in Nederland. Dit is het geval als minstens 58 op de honderdduizend mensen griepachtige klachten hebben, zoals koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en een droge hoest. Het RIVM houdt de situatie samen met onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC in de gaten. Zij runnen samen het Nationaal Influenza Centrum. Het Nivel publiceert iedere week cijfers over het aantal mensen (per 100.000 inwoners) met griepklachten. De gegevens die hieraan ten grondslag liggen zijn onder meer afkomstig van verschillende huisartsen verspreid over het land. Deze 140 huisartsen houden bij hoeveel patiënten hun praktijk hebben bezocht waarbij griepachtige klachten werden vastgesteld. Bij een deel van deze patiënten worden monsters van de keel en neus afgenomen. De huisartsen sturen deze monsters op naar het RIVM. In een laboratorium kijkt het RIVM of er griepvirus in het monster zit. Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Vaak noemen mensen allerlei ziekten met klachten zoals verkoudheid, hoesten en koorts ook “griep”, maar die klachten kunnen ook voorkomen na infectie met andere virussen.

