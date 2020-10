‘Grijze Piet’ valt verkeerd: Arnhem schrapt subsidie intocht Sinterklaas

Geen zwarte piet meer in Arnhem: ‘We staan voor een voldongen feit’

15 september ARNHEM - Voor het eerst zullen er geen zwarte of bruine pieten meedoen in de Sinterklaasintocht in Arnhem. De organisatie van de intocht krijgt geen geld van de gemeente Arnhem als zij pieten zwart of bruin schminken, en kiest daarom nu eieren voor haar geld.