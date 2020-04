Groei aantal kankerdiagnoses na tijdelijke dip coronacrisis

Het aantal nieuwe kankerdiagnoses groeit weer na een dip. Tijdens de coronacrisis daalde het aantal mensen bij wie kanker werd vastgesteld weken achter elkaar. Vermoedelijk zijn de oproepen gehoord van specialisten in de media om met klachten wel de hulp van een dokter in te roepen.

Waar er normaal circa 3500 nieuwe diagnoses per week bijkomen, waren dat er op het dieptepunt, in de week van 30 maart, circa 2200. Nu is dat in de tweede week van april, ongeveer opgeklommen naar circa 2700. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses uit de landelijke pathologiedatabase PALGA.

Lees ook Honderdduizenden patiënten wachten op behandeling, gefaseerde opstart reguliere zorg Lees meer

Bestuursvoorzitter Thijs Merkx van het IKNL is ingehouden optimistisch. ,,We zien langzaam een terugkeer naar het normale patroon, maar ja, we zien nog maar een week een stijging. En één zwaluw maakt nog geen zomer.”

De theorie is dat mensen in coronatijd langer met hun klachten blijven rondlopen, omdat ze niet naar het ziekenhuis durven uit angst voor een besmetting of dat ze hun dokter niet willen ‘lastigvallen’. Wat volgens Merkx ook kan meespelen is dat de huisarts wel de verwijzing stuurt, maar dat die vervolgens in het ziekenhuis niet wordt opgepakt, bij gebrek aan capaciteit. Begin deze week maakte de Nederlandse Zorgautoriteit bekend dat naar schatting zo’n 290.500 mensen wél een verwijzing hebben gekregen, maar nog op een afspraak in het ziekenhuis wachten.

Schadelijk

Het blijven rondlopen met een tumor, kan zeer schadelijk zijn, waarschuwt Merkx. ,,Een kankercel heeft geen last van corona. Dus die groeit rustig door. Dat betekent: hoe later je diagnosticeert, hoe potentieel groter de tumor is en hoe meer risico er is op uitzaaiingen.” Dat betekent dat er een complexere en zwaardere behandeling moet worden ingezet. Wat de coronacrisis en het daaropvolgende uitstelgedrag van de patiënten voor gevolgen heeft voor de kankerpatiënten dat probeert het IKNL in kaart te brengen. ,,Maar dit zou weleens het latere slachtoffer van het coronavirus kunnen zijn.”

Bij een aantal vormen van kanker is het aantal patiënten dat hulp zoekt bij de huisarts nog steeds veel te laag. Bij huidkanker is het aantal nieuwe diagnoses nog steeds minder dan de helft. Dat is te verklaren, zegt Merkx. ,,Dat zijn vooral 75-plussers. Juist die groep is kwetsbaar voor corona en luistert goed naar de oproep om thuis te blijven. Deze mensen gaan dus niet zo snel naar een huisarts.” Ook patiënten met hoofd-halskanker, kanker van de mannelijke geslachtsorganen, leukemie en lymfeklierkanker gaan nog steeds minder vaak naar de huisarts met hun klachten.

Schade beperken