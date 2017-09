Groei van de zorg blijft in 2018 binnen de perken

Om de zorg betaalbaar te houden, hebben ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid samen afspraken gemaakt om de kostenstijgingen in de zorg binnen de perken te houden. Volgend jaar worden onder de zorgverzekeringswet 'slechts' 1,6 procent meer behandelingen geleverd.

Voor de langdurige zorg gaat het om een toename van 2,5 procent. De totale zorgkosten lopen in 2018 op met 5,4 procent naar 73 miljard euro. De uitgaven zijn gekoppeld aan de lonen en prijzen in de markt. En die lopen op omdat het economisch gezien goed gaat met Nederland.

Zorgpremie omhoog

Door de hogere zorgkosten gaat ook de premie voor iedereen omhoog naar waarschijnlijk 113,50 euro per maand (1362 euro per jaar). Dat zou een groei betekenen van ongeveer 6 euro per maand. Dit is een verwachting van het kabinet. De daadwerkelijke premie wordt pas uiterlijk in november vastgesteld door de zorgverzekeraars.

De hoogte van het verplichte eigen risico in de zorg staat voor 2018 al wel vast. Dat komt uit op 400 euro op jaarbasis. De verhoging van 15 euro ten opzichte van dit jaar volgt automatisch uit de groei van de zorguitgaven.

De zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de zorgkosten voor de minima, stijgt standaard mee met de premie en het eigen risico. Voor alleenstaanden gaat het om een toename van 64 euro. Om mensen met een lager inkomen extra tegemoet te komen, verhoogt het demissionaire kabinet de zorgtoeslag voor alleenstaanden daarbovenop nog eens met 67 euro.

Extra geld voor verpleeghuizen

Al eerder werd bekend dat in 2018 is er 435 miljoen euro extra beschikbaar is voor betere verpleeghuiszorg. Dit bedrag is de eerste stap. In totaal komt er op termijn zo'n 2,1 miljard euro extra vrij voor goede zorg, met meer tijd en aandacht en vaste gezichten voor bewoners van verpleeghuizen.

Voor de periode van 2017 tot 2022 is in totaal ook ongeveer 350 miljoen beschikbaar om extra zorgmedewerkers aan te trekken, 130 miljoen meer dan het kabinet eerder had gemeld. De komende jaren gaat dat geld naar het beter opleiden van medewerkers, het aantrekken van nieuwe medewerkers en herintreders en het behoud van bestaande medewerkers.