Groene en blauwe tattoo-inkt verboden vanwege giftige stoffen

Over de nieuwe regels is gepubliceerd in de Staatscourant. ,,Dat is nu niet direct onze informatiebron’’, aldus de NBTK. Nadat alle tatoeëerders met vergunning in september vorig jaar een brief kregen over de nieuwe regels, ontstond ophef. Online is in heel Europa een petitie verspreid, die meer dan 100.000 keer is getekend. Maar dat heeft niet meer geholpen.