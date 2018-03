Grond onder Paleis het Loo vol met archeologische schatten

Bizar toeval: Tweeling Harry en John overlijdt op dezelfde dag

'Twee zielen, één gedachte. Samen gekomen, samen gegaan', staat in de beide overlijdensberichten van John en Harry van Beusichem. Het is een bizar toeval: John en Harry van Beusichem werden als tweelingbroers geboren op 2 december 1947 in Wadenoijen en ze overleden beiden op 12 februari 2018. Geboren op 2-12 en overleden op 12-2.