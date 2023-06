Groningen roept Kamerleden in krantenadvertentie op: u bent aan zet

Bus brengt Groningers gratis naar Kamerdebat over gasrapport

Groningers kunnen dinsdag en woensdag gratis met de bus naar Den Haag om het debat in de Tweede Kamer over het parlementaire enquêterapport over de aardgaswinning te volgen. Hun aanwezigheid moet de druk opvoeren en de parlementariërs duidelijk maken dat het nu echt tijd is voor verandering. Ook politici uit Groningen hebben aangekondigd (delen van) het debat bij te wonen.