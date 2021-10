Groningen voor derde keer vandaag getroffen door aardbeving

Maandagmiddag was er rond 15.30 uur een aardbeving bij Appingedam. De beving had volgens automatische metingen van het KNMI een kracht van 1,8. In de ochtend rond 05.00 uur was er bij het 10 kilometer verderop gelegen dorp Zeerijp, in de buurt van Loppersum, ook al een beving met een kracht van 2,5.

Volgens het KNMI was de aardschok bij Appingedam van maandagmiddag geen naschok van de eerdere beving. Over de beving van maandagavond laat is dat nog niet bekend. Alle bevingen werden gemeten op circa 3 kilometer diepte.

De bevingen in het noorden van Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied rond Loppersum en Appingedam. De zwaarste aardbeving was bij het dorp Huizinge in 2012. Die had een kracht van 3,6. Huizinge ligt een paar kilometer ten westen van Zeerijp.

‘Gemoffeld’

Bij RTV Noord kwamen ‘tientallen meldingen’ binnen van mensen die de eerste beving hadden gevoeld. Mensen beschrijven dat ze ‘hem voelde aankomen’, ‘alsof ze bovenop de metro wonen’. Ze werden er wakker van. ,,Gemoffeld, daarna trillen met een harde dreun’, zegt Marcel van Kampen uit Zeerijp tegen de lokale zender. ,,Heel vervelend, als je zo wakker moet worden’’, zegt Seraja uit Loppersum tegen de lokale zender. ,,En je kinderen zijn al niet meer onder de indruk, dat zegt toch wat...’’

Ook op sociale media vertellen mensen over de beving. ‘Wakker getrild’, zegt Stephan Smedes op Twitter. ‘Lang geleden dat ik zo’n dreun heb ervaren.’ Cis van Aken: ‘Deze was echt niet leuk. Ik was weer even bang.’

