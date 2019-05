Groninger kopje onder door aardbevingsstress

Update Weer drie autobran­den in Gouda, ook in ‘fouilleer­ge­bie­den’ Oosterwei en Bloemen­daal

5:47 In Gouda zijn dinsdagnacht weer drie auto's in brand gevlogen. Dat gebeurde aan de Boelhouwerstraat in Oosterwei, de Veenenburg in Bloemendaal en het Oostmolenpad tegen Goverwelle aan. De teller staat nu op 23 autobranden sinds 3 mei.