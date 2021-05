Groningers woedend over voorstel om slechts vijftig huizen te versterken

Niet de geschatte 26.000 maar slechts vijftig huizen hoeven nog maar te worden versterkt in het aardbevingsgebied. De uitspraak van NAM-directeur Johan Atema maakt Groningers woedend. ,,We worden weer neergezet als profiteurs”, klinkt het verontwaardigd.

Stuitend. Een ander woord heeft actievoerder Ger Warink uit het Groningse Loppersum niet voor de uitlatingen van Johan Atema van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). ,,Dit is directeur nummer zoveel die aan de kast rammelt om te laten weten wat hij vindt. Maar dit gaat echt te ver. De NAM is de veroorzaker van onze ellende. Ze moeten gewoon de schade betalen en verder hun mond houden”, zegt Warink.

De NAM boorde tientallen jaren in Groningen naar gas waardoor er nu geregeld aardbevingen zijn en duizenden huizen zijn beschadigd. De topman van het bedrijf laat in een interview met NRC Handelsblad weten dat ze niet ‘alles betalen wat de overheid belooft’. Ze zijn zeker van plan de Groningers ‘ruimhartig te compenseren’, maar tegelijkertijd zijn er volgens Atema onredelijke verwachtingen gewekt bij omwonenden. Ook komen er volgens hem claims binnen uit gebieden die niet eens in het bevingsgebied liggen.

Volgens Atema is de provincie even veilig als Friesland of Zeeland als de gaskraan volgend jaar dichtgaat. Er is dan ook nog maar versterking nodig voor zo'n vijftig woningen, niet voor de mogelijk 26.000 waar nu steeds vanuit wordt gegaan.

Vooral deze laatste uitspraak zet kwaad bloed bij de Groningers. Bewoner Warink, wiens huis zelf zwaar is beschadigd, zit al vanaf 07.00 uur in de morgen aan de telefoon. ,,Atema beseft niet wat dit losmaakt. We krijgen weer het gevoel dat er een spelletje met ons wordt gespeeld.”

Ook bestuurslid Coert Fossen van de Groninger Bodembeweging vindt het onbestaanbaar dat Atema met zijn uitlatingen de bewoners in de hoek zet. ,,Hij schetst een beeld dat er niet zoveel aan de hand is en dat wij profiteurs zijn. Dat is gewoon onzin. We zijn het van de NAM gewend dat ze deze problematiek bagatelliseren, omdat er achter de schermen met de overheid een conflict speelt over de rekening. Dat doen ze wel over onze rug.”

Het kabinet heeft inmiddels laten weten dat alle kosten als gevolg van aardbevingsschade die bij de NAM in rekening kúnnen worden gebracht, ook in rekening zúllen worden gebracht. De ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken zeggen desnoods naar de rechter te stappen als het bedrijf dwarsligt.

Ook zijn ze het niet eens met de stelling dat er maar vijftig huizen versterking nodig hebben. Iedere woning zal afzonderlijk onderzocht moeten worden, voordat kan worden gezegd hoeveel huizen versterkt moeten worden, stellen zij in een reactie.

Veel panden in Groningen vertonen scheuren na aardbevingen die zijn veroorzaakt door gasboringen.

Politieke partijen hebben al om opheldering gevraagd. SP-Kamerlid Sandra Beckerman omschrijft de opstelling van de NAM vrijdagochtend als ‘harteloze hebzucht’ die ‘ongekend en onacceptabel’ is. ,,De minister is nu aan zet om onmiddellijk in te grijpen.”

PvdA’er Henk Nijboer noemt het ‘stuitend’ dat de directeur ‘zijn handen aftrekt van Groningen’. ,,Sommige muren vallen eruit. Als je beweert dat er maar vijftig woningen versterkt moeten worden, weet je niet wat er speelt”, aldus het Kamerlid. Hij wil dinsdag in het vragenuurtje vragen stellen. Ook hoopt hij de NAM en de aandeelhouders Shell en Exxon naar de Kamer te krijgen voor een hoorzitting.

