Groot onderzoek naar misstanden en misbruik in danswereld: ‘Decennia lang stil geweest’

KLM en Schiphol bieden excuses aan voor rommelige afhande­ling ‘corona­vluch­ten’ uit Zuid-Afri­ka

De KLM en luchthaven Schiphol bieden hun excuses aan voor het rommelige verloop van de afhandeling van twee vluchten uit Zuid-Afrika afgelopen vrijdag. Verschillende passagiers klaagden over de wijze waarop ze in isolatie werden geplaatst vanwege de nieuwe Omikron-variant in het zuiden van het Afrikaanse continent.

30 november