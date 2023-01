Groot ransomware-netwerk dat 1500 slachtoffers maakte opgerold door onder meer Nederlandse politie

Twee jaar oud boek is bestver­koch­te boek van 2022: ‘Dit is uitzonder­lijk’

Een boek dat al sinds 2020 in de Nederlandse winkels ligt, was vorig jaar het bestverkochte en meest uitgeleende boek van Nederland, volgens de CPNB top 100 bestverkochte boeken van 2022. Daar waar de rivierkreeften zingen, het debuut van Delia Owens, ging in 2022 ruim 212.000 keer over de toonbank.

