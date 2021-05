Grootschalige actie tegen Italiaanse maffia: 31 verdachten opgepakt

Amersfoor­ter gekneveld en met benzine overgoten in eigen huis: ‘Stil of ik steek je in de fik’

3 mei ‘Angstaanjagend’, noemde de rechtbank in Utrecht maandag het gedrag van een 22-jarige verdachte die via een homo-datingsite een afspraak maakte met zijn slachtoffer. Hij stompte de man in zijn gezicht, overgoot hem met benzine én beroofde hem in zijn eigen woning in Amersfoort.