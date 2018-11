Grootschalige drugshandel rond Utrecht: politie houdt dertien mensen aan

Kind verklapt hennepkwe­ke­rij op de opvang: ‘Papa heeft plantjes op zolder’

12:13 In Hengelo is op een bijzondere manier een hennepkwekerij met 450 stekjes opgerold. De tip kwam namelijk van het dochtertje van de verdachte. Het meisje sprak op de buitenschoolse opvang over ‘groene plantjes’. Haar vader stond vandaag voor de rechter.