Grootste drugsoperatie ooit in Turkije: ‘Çetin G. zegt dat hij met hulp van Nederlandse agenten vluchtte’

Verdachte (38) aanslag­plan prikloca­tie Den Helder vrijgespro­ken: ‘Terroris­tisch motief staat niet vast’

15 oktober Een 38-jarige man uit Den Helder is vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf door het plannen van een ontploffing bij een priklocatie in maart in zijn woonplaats. Hoewel de rechter vindt dat er ‘sterke aanwijzingen’ zijn dat hij een vuurwerkbom naar binnen wilde gooien, is het ‘niet vast komen te staan dat hij een terroristisch oogmerk had’.