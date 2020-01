Grootste Europese islamitische begraafplaats mogelijk in Drenthe: helft van het geld is binnen

Pimpelmees en kauw fladderen top vijf nationale tuinvogel­tel­dag binnen

26 januari De pimpelmees en kauw maken een opmars in Nederlandse tuinen. Dat blijkt uit de Nationale Tuinvogeltelling van afgelopen weekend. Zeker 75.000 mensen telden gedurende een half uur de vogels die neerstreken in hun tuin of op hun balkon.