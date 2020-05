Grootste kroegbaas van Nederland is het zat: ‘Op tweede pinksterdag open, wie verzint zoiets?’

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s kwamen gisteravond bijeen om zich te buigen over de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen. Zij adviseerden het kabinet het advies over te nemen dat de horeca niet eerder dan 1 juni opengaat en dan pas vanaf het middaguur. Premier Mark Rutte liet eerder doorschemeren dat het bespreekbaar was om het hele pinksterweekend open te zijn. Maar dit blijkt toch 1 juni te worden, zo is zojuist op de persconferentie bekend geworden.

‘Onbegrijpelijk’

Dat kan Laurens Meyer, eigenaar van ruim 50 kroegen verspreid over het land, ‘met de beste wil van de wereld niet begrijpen’. ,,Ik probeer het hoor, om het vanuit het perspectief van de overheid te bekijken. Maar het lukt me niet. Die enorme kortzichtigheid en gebrek aan inschattingsvermogen, daar zakt mijn broek echt van af. Wij zijn er helemaal klaar voor om open te gaan en op ons gemak het nieuwe systeem te testen, maar de regering kiest ervoor om ons uitgerekend op tweede pinksterdag open te laten gaan, wat traditiegetrouw al een extreem drukke dag voor ons is.” Meyer slaakt een diepe zucht: ,,Onbegrijpelijk, echt onbegrijpelijk.”

Rutte: ,,We realiseren ons dat veel ondernemers al vóór het pinksterweekend de deuren hadden willen openen. Daar hebben we met het outbreak management team lang over gesproken. Maar we hebben besloten om vast te houden aan 1 juni. De horeca opengooien is een grote en spannende stap.”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert teleurgesteld op het besluit. ,,Elke dag dat de sluiting langer duurt, is er een te veel”, stelt de vereniging. ,,Wij hadden aangegeven: laat ons vóór het pinksterweekend opengaan. Dat is ook een manier van geleidelijk opbouwen. Met alle maatregelen is er geen reden waarom dat niet zou kunnen. KHN heeft er vertrouwen in dat de horecagelegenheden op een ‘verantwoorde manier’ open kunnen gaan.

‘Vragen om problemen’

Laurens Meyer en zijn 2000 medewerkers zijn er helemaal klaar voor. ,,We kunnen bij wijze van spreken morgen al open. Alles staat klaar om getest te worden. Het personeel zal flink moeten wennen aan de nieuwe manier van serveren en aan de nieuwe looproutes. Het is daarom jammer dat ze meteen voor de leeuwen worden geworpen”, aldus Meyer. Hij voorziet een ‘vreselijk moeilijk weekend’ waarin ‘zowat heel Nederland tegelijkertijd op het terras wil zitten’. ,,Dit is vragen om problemen. Het zou zomaar kunnen dat de hele bediening en het nieuwe reserveringssysteem in de soep loopt.”

Dat collega-ondernemers dreigen om alsnog de deuren eerder te openen dan wettelijk is toegestaan, begrijpt Meyer. ,,Die mensen staan met de rug tegen de muur. Op een gegeven moment kom je op een punt dat het allemaal niet meer uitmaakt. Ik vind het jammer dat de overheid zo vreselijk onderschat wat er bij onze branche allemaal komt kijken. Het is niet zomaar een kwestie van de deuren opengooien en de tap aansluiten en denken dat je een horecabedrijf runt. Zijn ze nou echt zó kortzichtig?”

‘1 juni is al ingewikkeld’

Ook VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer pleitte vandaag op radiozender BNR nadrukkelijk voor het openen van de horeca tijdens het hele pinksterweekend. De lockdown werd twee maanden geleden zo abrupt ingevoerd dat daar nu wel een gebaar tegenover mag staan, vindt hij. ,,Dat vond ik boud. Ik kan me voorstellen dat het kabinet zegt: we hebben jullie toen het brood heel hard uit de mond gestoten, we gaan jullie nu helpen door jullie vlak voor pinksteren open te laten gaan.”

Maar ‘1 juni is al ingewikkeld genoeg’, zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. ,,Het is verstandig ons aan die datum te houden. We moeten de tijd nemen om per dorp of stad de maatregelen rond de horeca goed te regelen. Ik ben blij dat we daarvoor nog zeker een week hebben.”